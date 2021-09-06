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Головнокомандувач ЗСУ назвав "справжню" перемогу України у війні проти Росії

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 13:35
Головнокомандувач ЗСУ назвав "справжню" перемогу України у війні проти Росії Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (kanaldom.tv)
Автор: Анастасія Рокитна

Головнокомандувач Збройних сил України назвав "справжню" перемогу України у війні проти Росії. Для нього це встановлення миру та вступ України в НАТО та ЄС.

Про це він заявив на міжнародній конференції з гендерної освіти в секторі безпеки та оборони, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони.

За його словами, для досягнення цієї стратегічної мети потрібно "зробити багато домашніх завдань, в тому числі й у Збройних силах".

"Справжньою перемогою в цій війні буде не тільки мир на наших умовах, але й приєднання України до ЄС і НАТО, що унеможливить або принаймні значно ускладнить подальші спроби агресії проти нашої держави", - пояснив Залужний.

Він пояснив, що це не просто перехід на стандарти НАТО в підготовці, управлінні військами або адмініструванні.

"Це перш за все ментальні зміни, які передбачають відданість цінностям і принципам: повазі до прав людини, гідності та цінності особистості, рівноправності чоловіків і жінок. Наявність власної гідності та поваги до гідності інших людей формують атмосферу, в якій немає місця дискримінації за будь-якою ознакою", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

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