Главного тренера сборной России уволили после провала на Евро-2020

Сборная России осталась без главного тренера после Евро-2020. Станислав Черчесов покинул эту должность.

Стороны решили расторгнуть контракт. В сборной прекратит работу и тренерский штаб Черчесова. РФС уже начал поиски нового тренера, который будет руководить командой во время квалификации на чемпионат мира-2022.

Сборная России вылетела на Евро-2020 на групповом этапе. Они крупно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграли Финляндию (1:0), но одна победа не помогла им попасть даже в рейтинг третьих команд с такой отрицательной разницей голов.

Черчесов руководил сборной России с 2016 года. На чемпионате мира-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где по пенальти уступили будущим финалистам турнира Хорватии.