Главного тренера сборной России уволили после провала на Евро-2020
Сборная России осталась без главного тренера после Евро-2020. Станислав Черчесов покинул эту должность.
Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).
Стороны решили расторгнуть контракт. В сборной прекратит работу и тренерский штаб Черчесова. РФС уже начал поиски нового тренера, который будет руководить командой во время квалификации на чемпионат мира-2022.
Сборная России вылетела на Евро-2020 на групповом этапе. Они крупно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграли Финляндию (1:0), но одна победа не помогла им попасть даже в рейтинг третьих команд с такой отрицательной разницей голов.
Черчесов руководил сборной России с 2016 года. На чемпионате мира-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где по пенальти уступили будущим финалистам турнира Хорватии.
Напомним, после Евро-2020 еще одна сборная рассталась с тренером - Нидерланды уволили Франка де Бура.