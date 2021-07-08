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Главного тренера сборной России уволили после провала на Евро-2020

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Москва, Четверг 08 июля 2021 17:19
Главного тренера сборной России уволили после провала на Евро-2020 Фото: Станислав Черчесов (tass.ru)
Автор: Роман Тверденко

Сборная России осталась без главного тренера после Евро-2020. Станислав Черчесов покинул эту должность.

Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Стороны решили расторгнуть контракт. В сборной прекратит работу и тренерский штаб Черчесова. РФС уже начал поиски нового тренера, который будет руководить командой во время квалификации на чемпионат мира-2022.

Сборная России вылетела на Евро-2020 на групповом этапе. Они крупно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграли Финляндию (1:0), но одна победа не помогла им попасть даже в рейтинг третьих команд с такой отрицательной разницей голов.

Черчесов руководил сборной России с 2016 года. На чемпионате мира-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где по пенальти уступили будущим финалистам турнира Хорватии.

Напомним, после Евро-2020 еще одна сборная рассталась с тренером - Нидерланды уволили Франка де Бура.

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