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Головного тренера збірної Росії звільнили після провалу на Євро-2020

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Москва, Четвер 08 липня 2021 17:19
Головного тренера збірної Росії звільнили після провалу на Євро-2020 Фото: Станіслав Черчесов (tass.ru)
Автор: Роман Тверденко

Збірна Росії залишилася без головного тренера після Євро-2020. Станіслав Черчесов покинув цю посаду.

Про це повідомляє сайт Російського футбольного союзу (РФС).

Сторони вирішили розірвати контракт. У збірній припинить роботу і тренерський штаб Черчесова. РФС вже почав пошуки нового тренера, який керуватиме командою під час кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Збірна Росії вилетіла на Євро-2020 на груповому етапі. Вони крупно програли Бельгії (0:3) і Данії (1:4) і обіграли Фінляндію (1:0), але одна перемога не допомогла їм потрапити навіть в рейтинг третіх команд з такою негативною різницею голів.

Черчесов керував збірною Росії з 2016 року. На чемпіонаті світу-2018 росіяни дійшли до чвертьфіналу, де по пенальті поступилися майбутнім фіналістам турніру Хорватії.

Нагадаємо, після Євро-2020 ще одна збірна розлучилася з тренером - Нідерланди звільнили Франка де Бура.

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