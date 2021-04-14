Главного переговорщика по Ирану при Обаме назначили заместителем госсекретаря США

Уэнди Шерман занимала пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам в администрации Барака Обамы.

Тогда она была главным переговорщиком США по иранской ядерной проблеме. Нынешний президент США Джо Байден представил кандидатуру Шерман 16 января, до своей инаугурации.

США вышли из договоренностей по атому при президенте Дональде Трампе. Представители Республиканской партии выступали против назначения Шерман из-за ее причастности к сделке.

В марте Шерман заявила, что переговоры с Ираном должны вестись исходя из текущей обстановки, а не "с ностальгией по тому, что могло бы быть".