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Главного переговорщика по Ирану при Обаме назначили заместителем госсекретаря США

Новина українською → Вашингтон, Среда 14 апреля 2021 06:47
Главного переговорщика по Ирану при Обаме назначили заместителем госсекретаря США Фото: Уэнди Шерман (voanews.com)
Автор: Артур Родивилов

Сенат США утвердил назначение Уэнди Шерман первым заместителем госсекретаря США. За утверждение Шерман проголосовало 56 сенаторов, против - 42.

Об этом сообщает Reuters.

Уэнди Шерман занимала пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам в администрации Барака Обамы.

Тогда она была главным переговорщиком США по иранской ядерной проблеме. Нынешний президент США Джо Байден представил кандидатуру Шерман 16 января, до своей инаугурации.

США вышли из договоренностей по атому при президенте Дональде Трампе. Представители Республиканской партии выступали против назначения Шерман из-за ее причастности к сделке.

В марте Шерман заявила, что переговоры с Ираном должны вестись исходя из текущей обстановки, а не "с ностальгией по тому, что могло бы быть".

Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.

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