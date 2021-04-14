Головного перемовника з Ірану при Обамі призначили заступником держсекретаря США

Сенат США затвердив призначення Венді Шерман першим заступником держсекретаря США. За твердження Шерман проголосувало 56 сенаторів, проти - 42.

Про це повідомляє Reuters .

Венді Шерман була заступником держсекретаря США з політичних питань в адміністрації Барака Обами.

Тоді вона була головним перемовником США щодо іранської ядерної проблеми. Нинішній президент США Джо Байден представив кандидатуру Шерман 16 січня, до своєї інавгурації.

США вийшли з домовленостей по атому при президентові Дональді Трампі. Представники Республіканської партії виступали проти призначення Шерман через її причетність до операції.

У березні Шерман заявила, що переговори з Іраном мають провадитись виходячи з поточної обстановки, а не "з ностальгією за тим, що могло б бути".