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Головного перемовника з Ірану при Обамі призначили заступником держсекретаря США

Новость на русском → Вашингтон, Середа 14 квітня 2021 06:47
Головного перемовника з Ірану при Обамі призначили заступником держсекретаря США Фото: Венді Шерман (voanews.com)
Автор: Артур Родивилов

Сенат США затвердив призначення Венді Шерман першим заступником держсекретаря США. За твердження Шерман проголосувало 56 сенаторів, проти - 42.

Про це повідомляє Reuters.

Венді Шерман була заступником держсекретаря США з політичних питань в адміністрації Барака Обами.

Тоді вона була головним перемовником США щодо іранської ядерної проблеми. Нинішній президент США Джо Байден представив кандидатуру Шерман 16 січня, до своєї інавгурації.

США вийшли з домовленостей по атому при президентові Дональді Трампі. Представники Республіканської партії виступали проти призначення Шерман через її причетність до операції.

У березні Шерман заявила, що переговори з Іраном мають провадитись виходячи з поточної обстановки, а не "з ностальгією за тим, що могло б бути".

Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоди 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.

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