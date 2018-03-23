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Интервью

Главного архитектора одного из городов Харьковской области задержали на взятке

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 13:55
Фото: взятка (РБК-Украина)
Фото: взятка (РБК-Украина)

По информации местных СМИ, речь идет о чиновнице Купянского горсовета

На взятке в 40 тыс. гривен задержали главного архитектора одного из городов Харьковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

По информации местного издания "МедиаПорт", речь идет о чиновнице Купянского горсовета.

"Прокуратура Харьковской области совместно с УЗЭ в области ДЗЭ Нацполиции задержала во время получения неправомерной выгоды начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений одного из горсоветов Харьковской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновник требовала и получила от предпринимателя взятку за согласование технической документации по размещению двух МАФов.

"За получение необходимой разрешительной документации на размещение временных сооружений для предпринимательской деятельности чиновница взяла 40 тыс. гривен - по 20 тыс. гривен за каждый киоск", - сообщил начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин.

На данный момент чиновнице объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) и она задержана.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители проводят обыски в Харьковском горсовете.

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Теги: Харьков, взятка
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