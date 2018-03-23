Головного архітектора одного з міст Харківської області затримали на хабарі

За інформацією місцевих ЗМІ, мова йде про чиновницю Куп'янської міськради

На хабарі в 40 тис. гривень затримали головного архітектора одного з міст Харківської області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області.

За інформацією місцевого видання "МедіаПорт", мова йде про чиновниці Куп'янської міськради.

"Прокуратура Харківської області спільно з УЗЕ в області ДЗЕ Нацполіції затримали під час отримання неправомірної вигоди начальник управління містобудування, архітектури та земельних відносин однієї з міськрад Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, посадовець вимагала та отримала від підприємця хабар за погодження технічної документації щодо розміщення двох МАФів.

"За отримання необхідної дозвільної документації на розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності чиновниця взяла 40 тис. гривень - по 20 тис. гривень за кожен кіоск", - повідомив начальник відділу прокуратури області Максим Блохін.

Наразі чиновниці оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) та затримано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці проводять обшуки в Харківській міськраді.