Главная встреча ритейлеров и поставщиков Года!

8 сентября 2021 года в Киеве состоится международная конференция PrivateLabel-2021: "Новые векторы в развитии СТМ – украинский и зарубежный опыт".

Аудитори я участников Бизнес События : более 400 владельцев, ТОП-менеджеров розничных сетей, поставщиков и производителей Украины, Европы и ближнего зарубежья.

Представители ведущих ритейлеров Европы и Украины поделятся с участниками Конференции практическими кейсами и проведут мастер-классы по развитию проектов Рrivate Label, что позволит ее участникам:

Использовать инновационные подходы в работе с Private Labels на основе изучения успешных кейсов.

Понимать тренды развития СТМ в Украине и в Европе, а также особенности их практической реализации.

М есто проведения Конференции :

г. Киев, ул. Василия Липковского, 1А (3 этаж), ст. метро "Вокзальная", РК "Ультрамарин".

Конференция проходит при поддержке ведущих компаний Украины:

Официальный Партнёр – MAY Украина

Партнеры конференции– OKTO CLAY FACTORY, NEOSYSTEM

IT Консалтинговый Партнер - Слуно Україна

IT Партнёр – "Спілка Автоматізаторів Бізнесу"

Партнёр кофе-брейков – Феникс Инвест Трейд ТМ Jamero

Трансформационный Партнёр – YouCoach

Молочный Партнер – ZINKA

Медиа Партнеры – "Киевские Хроники", 44UA Cайт міста Києва, "Перевізник", "Частный Предприниматель", Marketer, PRnews. Io, РБК-Украина

Профессиональный организатор: TradeMasterGroup.

В числе украинских и зарубежных компаний, подтвердивших свое участие в Конференции , присутствуют такие лидеры рынка как :

Торговые сети: NOVUS, VARUS, "АШАН", METRO CASH&CARRY UKRAINE, "Таврия В", "Фокстрот".

Аптечные торговые сети: SIROMED PHARMA, "Здорова Родина".

Производители продуктов питания и промышленных товаров: ТМ "Мадеса", ТМ "Хэлси Фарм", ТМ "Галка", ОДО "Запорожский Хлебокомбинат №1", ООО "Витал Фудз", ООО "Вельта Косметикс", ООО "Укрмедтекстиль", ООО "Оникс", ООО "Феникс Инвест Трейд", ООО "Флейдж", ООО "Веста-Лидер", ООО "Наша Сила", ООО "Спецтехоснастка", ООО "Паллетный Двор" и многие другие.

Зарегистрироваться на Конференцию можно на странице регистрации или позвонив по телефону 067-828-22-59

Программа Конференции

ОСНОВНОЙ ЗАЛ PRIVATE LABEL

Стратегический взгляд на частные торговые марки и факторы роста спроса на них. Категории и тенденции в частных торговых марках (Европа). Маркетинговый "микс" товаров под собственной торговой маркой (PL и брендовые товары) Jozef Fabo (Словения) – Руководитель Private label компании Terno (Словакия, Братислава). Сеть продуктовых магазинов KRAJ и TERNO, более 100 магазинов разного формата.

По ту сторону Рrivate Label Сергей Мирошник – Директор по продажам компании MAY-Ukraine (ТМ Richard,Curtis,Mayskiy)

Особенности ведения бизнеса под СТМ на украинском рынке бытовой техники и электроники Роман Гарбуз – Руководитель отдела собственных торговых марок сети электроники и бытовой техники "Фокстрот".

Перед тем, как давать запрос в Китай, спросите в Украине - возможно, кто-то это делает? Катерина Либман – Собственница компании "Фабрика Перших Фантазій"

Задачи СТМ с точки зрения управления товарной категорией Гульфира Крок (Израиль) – Эксперт по управлению ассортиментом и ценообразованием в ритейле, автор книги "Большая Книга Директора Магазина".

Развитие нестандартных каналов продаж в СТМ и ориентация на клиента Евгений Долгов – Начальник отдела экспорта и СТМ "ЭКОНИЯ" ПИИ.

ЗАЛ-2: ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СТМ

Будущее СТМ – что ждёт Собственные Торговые Марки после Сovid 19

Юрий Кузьмяк – Эксперт рынка FMCG с более 15-летним опытом работы на руководящих должностях в ритейле в Украине и за рубежом, руководитель направления и лидер международных проектов по развитию торговой марки.

Итоги 20-ти летнего развития СТМ в сетях с числом магазинов более 10 тысяч

Сергей Лищук – Международный консультант, эксперт-практик с более чем 25-тилетним стажем работы в индустрии FMCG.

Стратегическое планирование Собственной торговой марки и контроль

Татьяна Скоробагатова – Нью-биз директор компании "Асторг" (ТМ "Фудмама" и "Готово!")

Чем отличаются между собой СТМ и традиционные торговые марки – Торговые сети/FMCG. Рынок фармацевтических сетей в Польше и Европе

Jakub Kowalski (Польша) – Ведущий ритейл-практик по Private Label Польши. СТМ проект-менеджер в одной из крупнейших аптечных сетей Польши.

Продуктовые тренды Фармацевтических торговых сетей в странах Балтии

Edvardas Bardauskas (Литва) – Онлайн СТМ-менеджер в компании SIROMED PHARMA, UAB.

Эволюция СТМ (история развития СТМ и текущая ситуация в мире)

Денис Степанов – Private brand Development (International) Daymon.