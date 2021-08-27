Головна зустріч рітейлерів та постачальників року

8 вересня 2021 року в Києві відбудеться міжнародна конференція PrivateLabel-2021: "Нові вектори у розвитку власних торгівельних марок - український та зарубіжний досвід".
Аудиторія учасників Бізнес Події: більше 400 власників, топ-менеджерів роздрібних мереж, постачальників і виробників України, Європи і ближнього зарубіжжя.
Представники провідних ритейлерів Європи і України поділяться з учасниками Конференції практичними кейсами і проведуть майстер-класи з розвитку проектів Рrivate Label, що дозволить її учасникам:
Підвищити прибутковість виробництва і продажу Private Label.
Розвинути Private Label в брендозалежних категоріях.
Збільшити маржу магазинів за допомогою проектів Private Label.
Визначати потреби сьогоднішнього українського споживача і передбачати їх.
Розуміти тренди розвитку ВТМ в Україні і в Європі, а також особливості їх практичної реалізації.
Використовувати інноваційні підходи в роботі з Private Label на основі вивчення успішних кейсів.
Місце проведення Конференції:
м. Київ, вул. Василя Липківського, 1А (3 поверх), ст. метро «Вокзальна», РК "Ультрамарин".
Конференція проходить за підтримки провідних компаній України:
Офіційний Партнер – MAY Україна
Партнери конференції– OKTO CLAY FACTORY, NEOSYSTEM
IT Консалтинговий Партнер - Слуно Україна
IT Партнер – "Спілка Автоматізаторів Бізнесу"
Партнер кава-брейків – Фенікс Інвест Трейд ТМ Jamero
Трансформаційний Партнер – YouCoach
Молочний Партнер – ZINKA
Медіа Партнери – "Киевські Хроніки", 44UA Cайт міста Києва, "Перевізник", "Приватний підприємець", Marketer, PRnews. Io, РБК-Україна
Професійний організатор: TradeMasterGroup.
У числі українських і зарубіжних компаній, які підтвердили свою участь у Конференції, присутні такі лідери ринку як:
Торгові мережі: NOVUS, VARUS, "АШАН", METRO CASH & CARRY UKRAINE, "Таврія В", "Фокстрот".
Аптечні торгові мережі: SIROMED PHARMA, "Здорова Родина".
Виробники продуктів харчування і промислових товарів: ТМ "Мадеса", ТМ "Хелсі Фарм", ТМ "Галка", ТДВ "Запорізький Хлібокомбінат №1", ТОВ "Вітал Фудз", ТОВ "Вельта Косметікс", ТОВ "Укрмедтекстіль", ТОВ "Онікс", ТОВ "Фенікс Інвест Трейд", ТОВ "Флейдж", ТОВ "Веста-Лідер", ТОВ "Наша Сила", ТОВ "Спецтехоснастка", ТОВ "Палетний Двір" та багато інших.
Зареєструватися на Конференцію можна на сторінці реєстрації або зателефонувавши за номером: 067-828-22-59
Програма Конференції
ОСНОВНИЙ ЗАЛ PRIVATE LABEL:
Шлях споживача між брендами та ВТМ. Аналітика ВТМ.
Максим Машляковський - Виконавчий директор компанії Foresight & Predictive Analytics.
Розвиток власних торгових марок в Європі
Jozef Fabo (Словенія) - Керівник Private label компанії Terno (Словаччина, Братислава). Мережа продуктових магазинів KRAJ і TERNO, більше 100 магазинів різного формату.
Новий рівень прогнозування. Промо-аналіз поведінки покупців і машинного навчання.
Гаррій Гнатовский - Архітектор Рішень "Слуно Україна".
По той бік Рrivate Label
Сергій Мірошник - Директор з продажу компанії MAY-Ukraine (ТМ Richard, Curtis, Mayskiy).
Консолідація регіонального ритейлу ждя реалізації складних проектів ВТМ.
Сергій Лобенко - Директор департаменту Власної торгової марки мережі супермаркетів РОСТ.
Особливості ведення бізнесу під ВТМ на українському ринку побутової техніки та електроніки
Роман Гарбуз - Керівник відділу власних торгових марок мережі електроніки та побутової техніки "Фокстрот".
Завдання ВТМ з точки зопу управління товарною категорією
Гульфира Крок (Ізраїль) - Експерт з управління асортиментом і ціноутворенням в ритейлі, автор книги "Велика Книга Директора Магазину".
Перед тим, як давати запит до Китаю, запитайте в Україні - можливо, це хтось робить?
Катерина Лібман - Власниця компанії "Фабрика Перших Фантазій"
Розвиток нестандартних каналів продажу в ВТМ і орієнтація на клієнта
Євген Долгов - Начальник відділу експорту та ВТМ "ЕКОНІЯ" ПІІ.
Основні принципи вибору і аулиту виробників ВТМ
Костянтин Жук - Начальник відділу якості, ТОВ "Метро Кеш енд Керрі Україна".
Розуміння процесу створення ВТМ. перспективи виробників і торгових посередників
Remy Medina (Франція) - Спеціаліст по роздрібним брендам IPLC.
ЗАЛ-2: ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ВТМ
Майбутнє ВТМ - що чекає власні торгові марки після Сovid 19
Юрій Кузьмяк - Експерт ринку FMCG з понад 15-річним досвідом роботи на керівних посадах в ритейлі в Україні та за кордоном, керівник напрямку і лідер міжнародних проектів з розвитку торгової марки.
Підсумки 20-ти річного розвитку ВТМ у мережах з числом магазинів понад 10 тисяч
Сергій Ліщук - Міжнародний консультант, експерт-практик з більш ніж 25-ти річним стажем роботи в індустрії FMCG.
Стратегічне планування власної торгової марки і контроль
Тетяна Скоробагатова - Нью-біз директор компанії "Асторг" (ТМ "Фудмама" і "Готово!").
Різниця у приватних торгових марках між традиційним ринком - роздрібними мережами/товарами широкого вжитку та ринком аптек у Польші та Європі (онлайн)
Jakub Kowalski (Польща) - Ведучий ритейл-практик з Private Label Польщі. ВТМ проект-менеджер в одній з найбільших аптечних мереж Польщі.
Продуктові тренди фармацевтичних торгових мереж в країнах балтійського регіону (онлайн)
Edvardas Bardauskas (Литва) - СТМ-менеджер в компанії SIROMED PHARMA, UAB.
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Еволюція ВТМ (історія розвитку ВТМ і поточна ситуація в світі)
Денис Степанов - Private brand Development (International) Daymon.
Панельна дискусія
Леся Іванченко - Заступник Генерального директора з торгівлі та маркетингу ТОВ "Супермаш".
У рамках проведення Конференції відбудуться Спецпроекти:
Галерея новинок PrivateLabel-2021. Кожен учасник може представити зразки своїх кращих проектів ВТМ на полицях Галереї Новинок.
Столи переговорів у форматі мережа - постачальник. Унікальна можливість прямих переговорів з керівниками по закупках роздрібних мереж і виробників.
Національна В2В-премія PrivateLabel-2021 – Бізнес-нагорода, що відзначає досягнення виробників і мереж в області розвитку ВТМ і взаємодії з ритейлерами.
Виставка і експозиція рішень і послуг для бізнесу PrivateLabel-2021, на якій будуть представлені:
- Дегустаційні столи від виробників з презентацією своїх новинок PrivateLabel.
- Виставкові стенди з презентацією рішень і послуг для постачальників і ритейлерів.
Ознайомитися з докладною програмою Конференції та зареєструватися можна ТУТ.