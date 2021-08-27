Головна зустріч рітейлерів та постачальників року

8 вересня 2021 року в Києві відбудеться міжнародна конференція PrivateLabel-2021: "Нові вектори у розвитку власних торгівельних марок - український та зарубіжний досвід".

Аудиторія учасників Бізнес Події: більше 400 власників, топ-менеджерів роздрібних мереж, постачальників і виробників України, Європи і ближнього зарубіжжя.

Представники провідних ритейлерів Європи і України поділяться з учасниками Конференції практичними кейсами і проведуть майстер-класи з розвитку проектів Рrivate Label, що дозволить її учасникам:

Підвищити прибутковість виробництва і продажу Private Label.

Розвинути Private Label в брендозалежних категоріях.

Збільшити маржу магазинів за допомогою проектів Private Label.

Визначати потреби сьогоднішнього українського споживача і передбачати їх.

Розуміти тренди розвитку ВТМ в Україні і в Європі, а також особливості їх практичної реалізації.

Використовувати інноваційні підходи в роботі з Private Label на основі вивчення успішних кейсів.

Місце проведення Конференції:

м. Київ, вул. Василя Липківського, 1А (3 поверх), ст. метро «Вокзальна», РК "Ультрамарин".

Конференція проходить за підтримки провідних компаній України:

Офіційний Партнер – MAY Україна

Партнери конференції– OKTO CLAY FACTORY, NEOSYSTEM

IT Консалтинговий Партнер - Слуно Україна

IT Партнер – "Спілка Автоматізаторів Бізнесу"

Партнер кава-брейків – Фенікс Інвест Трейд ТМ Jamero

Трансформаційний Партнер – YouCoach

Молочний Партнер – ZINKA

Медіа Партнери – "Киевські Хроніки", 44UA Cайт міста Києва, "Перевізник", "Приватний підприємець", Marketer, PRnews. Io, РБК-Україна

Професійний організатор: TradeMasterGroup.

У числі українських і зарубіжних компаній, які підтвердили свою участь у Конференції, присутні такі лідери ринку як:

Торгові мережі: NOVUS, VARUS, "АШАН", METRO CASH & CARRY UKRAINE, "Таврія В", "Фокстрот".

Аптечні торгові мережі: SIROMED PHARMA, "Здорова Родина".

Виробники продуктів харчування і промислових товарів: ТМ "Мадеса", ТМ "Хелсі Фарм", ТМ "Галка", ТДВ "Запорізький Хлібокомбінат №1", ТОВ "Вітал Фудз", ТОВ "Вельта Косметікс", ТОВ "Укрмедтекстіль", ТОВ "Онікс", ТОВ "Фенікс Інвест Трейд", ТОВ "Флейдж", ТОВ "Веста-Лідер", ТОВ "Наша Сила", ТОВ "Спецтехоснастка", ТОВ "Палетний Двір" та багато інших.

Зареєструватися на Конференцію можна на стор і нці ре є стра ції або зателефонувавши за номером: 067-828-22-59



Програма Конференц ії

ОСНОВНИЙ ЗАЛ PRIVATE LABEL:

Шлях споживача між брендами та ВТМ. Аналітика ВТМ.

Максим Машляковський - Виконавчий директор компанії Foresight & Predictive Analytics.

Розвиток власних торгових марок в Європі

Jozef Fabo (Словенія) - Керівник Private label компанії Terno (Словаччина, Братислава). Мережа продуктових магазинів KRAJ і TERNO, більше 100 магазинів різного формату.

Новий рівень прогнозування. Промо-аналіз поведінки покупців і машинного навчання.

Гаррій Гнатовский - Архітектор Рішень "Слуно Україна".

По той бік Рrivate Label

Сергій Мірошник - Директор з продажу компанії MAY-Ukraine (ТМ Richard, Curtis, Mayskiy).

Консолідація регіонального ритейлу ждя реалізації складних проектів ВТМ.

Сергій Лобенко - Директор департаменту Власної торгової марки мережі супермаркетів РОСТ.

Особливості ведення бізнесу під ВТМ на українському ринку побутової техніки та електроніки

Роман Гарбуз - Керівник відділу власних торгових марок мережі електроніки та побутової техніки "Фокстрот".

Завдання ВТМ з точки зопу управління товарною категорією

Гульфира Крок (Ізраїль) - Експерт з управління асортиментом і ціноутворенням в ритейлі, автор книги "Велика Книга Директора Магазину".

Перед тим, як давати запит до Китаю, запитайте в Україні - можливо, це хтось робить?

Катерина Лібман - Власниця компанії "Фабрика Перших Фантазій"

Розвиток нестандартних каналів продажу в ВТМ і орієнтація на клієнта

Євген Долгов - Начальник відділу експорту та ВТМ "ЕКОНІЯ" ПІІ.

Основні принципи вибору і аулиту виробників ВТМ

Костянтин Жук - Начальник відділу якості, ТОВ "Метро Кеш енд Керрі Україна".

Розуміння процесу створення ВТМ. перспективи виробників і торгових посередників

Remy Medina (Франція) - Спеціаліст по роздрібним брендам IPLC.

ЗАЛ-2: ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ВТМ

Майбутнє ВТМ - що чекає власні торгові марки після Сovid 19

Юрій Кузьмяк - Експерт ринку FMCG з понад 15-річним досвідом роботи на керівних посадах в ритейлі в Україні та за кордоном, керівник напрямку і лідер міжнародних проектів з розвитку торгової марки.



Підсумки 20-ти річного розвитку ВТМ у мережах з числом магазинів понад 10 тисяч

Сергій Ліщук - Міжнародний консультант, експерт-практик з більш ніж 25-ти річним стажем роботи в індустрії FMCG.



Стратегічне планування власної торгової марки і контроль

Тетяна Скоробагатова - Нью-біз директор компанії "Асторг" (ТМ "Фудмама" і "Готово!").

Різниця у приватних торгових марках між традиційним ринком - роздрібними мережами/товарами широкого вжитку та ринком аптек у Польші та Європі (онлайн)

Jakub Kowalski (Польща) - Ведучий ритейл-практик з Private Label Польщі. ВТМ проект-менеджер в одній з найбільших аптечних мереж Польщі.



Продуктові тренди фармацевтичних торгових мереж в країнах балтійського регіону (онлайн)

Edvardas Bardauskas (Литва) - СТМ-менеджер в компанії SIROMED PHARMA, UAB.

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Еволюція ВТМ (історія розвитку ВТМ і поточна ситуація в світі)

Денис Степанов - Private brand Development (International) Daymon.



Панельна дискусія

Леся Іванченко - Заступник Генерального директора з торгівлі та маркетингу ТОВ "Супермаш".



У рамках проведення Конференції відбудуться Спецпроекти:

Галерея новинок PrivateLabel-2 021. Кожен учасник може представити зразки своїх кращих проектів ВТМ на полицях Галереї Новинок.

Столи переговорів у форматі мереж а - постачальник . Унікальна можливість прямих переговорів з керівниками по закупках роздрібних мереж і виробників.

Національна В2В-премія PrivateLabel-2021 – Бізнес-нагорода, що відзначає досягнення виробників і мереж в області розвитку ВТМ і взаємодії з ритейлерами.

Виставка і експозиція рішень і послуг для бізнесу PrivateLabel-2021, на якій будуть представлені:

- Дегустаційні столи від виробників з презентацією своїх новинок PrivateLabel.

- Виставкові стенди з презентацією рішень і послуг для постачальників і ритейлерів.