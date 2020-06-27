Главная героиня сказок: Регина Тодоренко в чудо-платье показала свой летний makeUp

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая поразила поклонников нежным образом

Регина Тодоренко недавно порадовала армию своих фанов снимками с дня рождения, которое знаменитость отпраздновала 14 июня, и также поделилась взглядами на прожитые 30 лет. Телеведущая тогда отметила, что никогда "не парилась" по поводу возраста, и в этот раз опубликовала нежное фото в необычном платье - образ в очередной раз доказал, что годы над красавицей абсолютно не властны, и теледиву не зря называют воплощением молодости.

Звезда тревел-шоу "Орел и решка" выложила кард в своем Instagram и тут же собрала в сети массу восторженных отзывов и комментариев.

Регина облачилась в нежно-голубое платье с мелкими белыми "крапинками" а-ля сарафан с широкими воздушными рукавами. Знаменитость красуется перед зеркалом в комнате и демонстрирует свой летний makeUp.

Девушку также украшает широкая золотая цепочка на шее и лучезарная, слегка загадочная улыбка на устах.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики Тодоренко осыпают ее комплиментами и расхваливают необычное "облачное" платье. Поклонники телеведущей отмечают, что она на снимке похожа на главную героиню сказок и называют принцессой. Но угодить всем, как обычно, почти невозможно, и некоторые юзеры нашли размер наряда чрезмерно большим для стройной фигуры звезды.

Ой, Региночка, какой прелестный образ, рукавчики-фонарики!

Вот если бы платье на размер поменьше, было бы супер

Регина... вы красотка!

Принцесса!

Тут сама на себя не похожа, красотка

Вам, Региночка, бесконечного здоровья, быть всегда на позитиве, вы похожа на этом фото на главную героиню сказок! Будьте сказочно счастлива и своими принцами любима, мы вас обожаем!

Здорово!

Классное платье, идет очень!

Красивая вы, Регина, успехов вам во всем!

Платье огонь!

Как всегда - великолепна

Божественное платье и вы в нем

Шикарное платье!

Фото: скрин комментариев instagram.com/reginatodorenko

Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко метко высказалась о гнетущих стереотипах, связанных с возрастом.

Напомним также, что недавно цветущая Регина Тодоренко устроила мастер-класс по садоводству и показала на видео, как занимается посадкой помидоров.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler