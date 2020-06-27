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Главная героиня сказок: Регина Тодоренко в чудо-платье показала свой летний makeUp

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.06.2020 - 21:31
Главная героиня сказок: Регина Тодоренко в чудо-платье показала свой летний makeUp
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая поразила поклонников нежным образом

Регина Тодоренко недавно порадовала армию своих фанов снимками с дня рождения, которое знаменитость отпраздновала 14 июня, и также поделилась взглядами на прожитые 30 лет. Телеведущая тогда отметила, что никогда "не парилась" по поводу возраста, и в этот раз опубликовала нежное фото в необычном платье - образ в очередной раз доказал, что годы над красавицей абсолютно не властны, и теледиву не зря называют воплощением молодости.

Звезда тревел-шоу "Орел и решка" выложила кард в своем Instagram и тут же собрала в сети массу восторженных отзывов и комментариев.

Регина облачилась в нежно-голубое платье с мелкими белыми "крапинками" а-ля сарафан с широкими воздушными рукавами. Знаменитость красуется перед зеркалом в комнате и демонстрирует свой летний makeUp.

Девушку также украшает широкая золотая цепочка на шее и лучезарная, слегка загадочная улыбка на устах.

Главная героиня сказок: Регина Тодоренко в чудо-платье показала свой летний makeUp

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики Тодоренко осыпают ее комплиментами и расхваливают необычное "облачное" платье. Поклонники телеведущей отмечают, что она на снимке похожа на главную героиню сказок и называют принцессой. Но угодить всем, как обычно, почти невозможно, и некоторые юзеры нашли размер наряда чрезмерно большим для стройной фигуры звезды.

  • Ой, Региночка, какой прелестный образ, рукавчики-фонарики!
  • Вот если бы платье на размер поменьше, было бы супер
  • Регина... вы красотка!
  • Принцесса!
  • Тут сама на себя не похожа, красотка
  • Вам, Региночка, бесконечного здоровья, быть всегда на позитиве, вы похожа на этом фото на главную героиню сказок! Будьте сказочно счастлива и своими принцами любима, мы вас обожаем!
  • Здорово!
  • Классное платье, идет очень!
  • Красивая вы, Регина, успехов вам во всем!
  • Платье огонь!
  • Как всегда - великолепна
  • Божественное платье и вы в нем
  • Шикарное платье!

Главная героиня сказок: Регина Тодоренко в чудо-платье показала свой летний makeUp

Фото: скрин комментариев instagram.com/reginatodorenko

Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко метко высказалась о гнетущих стереотипах, связанных с возрастом.

Напомним также, что недавно цветущая Регина Тодоренко устроила мастер-класс по садоводству и показала на видео, как занимается посадкой помидоров.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Регина Тодоренконовости шоу-бизнеса
Styler
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