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Яркий день рождения: именинница Регина Тодоренко упала в бассейн прямо в платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.06.2020 - 10:34
Яркий день рождения: именинница Регина Тодоренко упала в бассейн прямо в платье
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая в эффектном наряде отпраздновала 30-летие с любимым мужем

На днях Регина Тодоренко отпраздновала юбилей - 14 июня телеведущей исполнилось 30 лет. В честь этого события она поделилась в Instagram несколькими откровенными признаниями и рассказала, какие выводы и жизненные уроки вынесла за прожитые годы.

Судя по всему, артистка устроила празднование в кругу родных в комплексе отдыха. Регина опубликовала веселый ролик, в котором видна ее радость и счастье в этот знаменательный день.

Тодоренко предстала в белом платье-балахоне с гороховым принтом. Девушка стоит у бассейна с охапкой разноцветных воздушных шариков и лучезарно улыбается, после чего отпускает их в небо и падает в воду. Сразу же за ней прыгает ее муж Влад Топалов, вздымая кучу брызг.

Регина Тодоренко прыгнула в бассейн в свой день рождения (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Спасибо, муж @vladtopalovofficial , за этот невероятный День Рождения. Только ты знаешь, как сильно я люблю праздники! Я счастлива. Спасибо вам , мои дорогие друзья, за атмосферу! Спасибо всем вам за тёплые поздравления, за открытки, за сторис. Люблю! Вижу, что многое родились со мной в один день! Вас от всей души поздравляю!" - написала Регина.

Пользователи сети засыпали теледиву поздравлениями и теплыми пожеланиями, хотя некоторые отметили, что отпускать шары в небо не очень хорошо для экологии.

  • Я рада что ты такая радостная и счастливая
  • С праздником вас, всего самого наилучшего
  • вы такие счастливые! Счастья вам!
  • Очень круто, такие позитивные
  • Класс!!! Региночка,с Днём Рождения тебя!!!!!
  • Какое видео волшебное!!!! с днём Рождения, Регина! Пусть счастье только множится!
  • С днём рождения! Но зачем шары выпускать в небо?! Ну блин, природа страдает, животные. Ну как так
  • Полетели шарики загрязнять Мировой океан
  • Респект Владу!
  • Круто так
  • Кайф

Яркий день рождения: именинница Регина Тодоренко упала в бассейн прямо в платье

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко метко высказалась о гнетущих стереотипах, связанных с возрастом.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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