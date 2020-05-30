Куда вам вставили мотор? Цветущая Регина Тодоренко устроила мастер-класс по садоводству

Регина Тодоренко показала на видео, как занимается посадкой помидоров
Регина Тодоренко после громкого скандала из-за своего некорректного высказывания о домашнем насилии дала поклонникам более приятный повод поспорить и подискутировать - на этот раз относительно нового увлечения звезды. Речь идет о садоводстве, к которому пристрастилась телеведущая и путешественница.
Звезда тревел-шоу "Орел и решка" показала видео, как она занимается посадкой помидоров в саду.
Регина сняла весь процесс на камеру под веселую музыку и опубликовала ролик в своем Instagram.
29-летняя хозяйка в оранжевом легком реглане и джинсах в сапогах устроила настоящий мастер-класс по посадке овощей и призналась, что пользовалась рекомендациями дедушки в этом ответственном занятии.
Видео: Регина Тодоренко показала, как садить помидоры
Солнечная, цветущая и улыбчивая Тодоренко превратила рутинное занятие в настоящее представление.
"Посадка помидорчиков Черри. Спасибо дедуле за подсказки! Вы уже тоже начали засаживать подоконники?" - спросила знаменитость у своих фанов.
Регина Тодоренко занялась посадкой помидоров (Фото: скрин видео instagram.com/reginatodorenko)
В сети тут же осыпали знаменитость и комплиментами за энергичность и тягу к садоводству, и советами с рецептами, как лучше и правильнее это делать.
Фото: скрин комментариев instagram.com/reginatodorenko
Ранее мы писали о том, что Тодоренко пожаловалась на несправедливость во время работы с Могилевской.
Напомним также, что недавно Регина Тодоренко впервые рассказала о проблемах в своей семье и реакции Влада Топалова на скандал вокруг ее имени.
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Автор: Styler