UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Главная экспортная отрасль Украины растет пятый месяц подряд

Автор: Александр Белоус

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 16,7%. Рост наблюдается пятый месяц подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Рост ускорился в последние два месяца. Однако он фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 12,4%).

По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 22,7%, в животноводстве - сократилось на 4,7%.

Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 22,5%, хозяйства населения - на 6,3%.

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции за январь-октябрь 2021 года составил 20,888 млрд долларов, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Положительное сальдо - 14,808 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики