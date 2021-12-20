Главная экспортная отрасль Украины растет пятый месяц подряд

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 16,7%. Рост наблюдается пятый месяц подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
Рост ускорился в последние два месяца. Однако он фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 12,4%).
По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 22,7%, в животноводстве - сократилось на 4,7%.
Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 22,5%, хозяйства населения - на 6,3%.
Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции за январь-октябрь 2021 года составил 20,888 млрд долларов, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Положительное сальдо - 14,808 млрд долларов.