Главная экспортная отрасль Украины растет пятый месяц подряд

Рост ускорился в последние два месяца. Однако он фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 12,4%).

По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 22,7%, в животноводстве - сократилось на 4,7%.

Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 22,5%, хозяйства населения - на 6,3%.