Главком ВСУ об агрессии России: будем защищаться до последней капли крови

Валерий Залужный заявил, что его миссия как главнокомандующего состоит в том, чтобы подготовить Вооруженные силы для выполнения задач по защите государства. ВСУ уже восьмой год ведут операции в зоне ООС для защиты Украины, и в случае необходимости, готовы их выполнять в любой другой области.

"У меня есть Родина, которую мне нужно защищать, и у меня есть Вооруженные силы, которые должны быть готовым защищать нашу страну. Также могу добавить, что мы вообще ни на кого не собираемся нападать. Но мы будем защищать нашу землю до последней капли крови", - заявил Залужный.

На вопрос журналиста, смогут ли ВСУ противостоять крупномасштабному российскому вторжению генерал-лейтенант заявил, что они это делают начиная с 2014 года.

Также Валерий Залужный заявил, что не питает иллюзий касательного того, что натовские военные не будут воевать вместе с украинскими военными.

"Я как главнокомандующий несу ответственность за свою страну и свои Вооруженные силы в частности. Я не питаю никаких иллюзий и не жду манны небесной. Я сражался и готовил свои Вооруженные силы", - подчеркнул главнокомандующий.

В заключение Залужный заявил, что британская миссия по обучению украинский военных является крайне важной для Украины, особенно в условиях вероятного расширения агрессии РФ. Около 100 британских военных уже обучили около 20 тысяч бойцов ВСУ.