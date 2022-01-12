Главком ЗСУ про агресію Росії: будемо захищатися до останньої краплі крові

Валерій Залужний заявив, що його місія як головнокомандувача полягає в тому, щоб підготувати Збройні сили для виконання завдань із захисту держави. ЗСУ вже восьмий рік ведуть операції в зоні ООС для захисту України, і в разі необхідності, готові їх виконувати в будь-якій іншій області.

"У мене є Батьківщина, яку мені потрібно захищати, і у мене є Збройні сили, які мають бути готовим захищати нашу країну. Також можу додати, що ми взагалі ні на кого не збираємося нападати. Але ми будемо захищати нашу землю до останньої краплі крові", - заявив Залужний.

На запитання журналіста, чи зможуть ЗСУ протистояти великомасштабному російському вторгненню генерал-лейтенант заявив, що вони це роблять починаючи з 2014 року.

Також Валерій Залужний заявив, що не має ілюзій дотичного того, що натовські військові не будуть воювати разом з українськими військовими.

"Я як головнокомандувач несу відповідальність за свою країну і свої збройні сили зокрема. Я не маю жодних ілюзій і не чекаю манни небесної. Я бився і готував свої збройні сили", - підкреслив головнокомандувач.

На закінчення Залужний заявив, що британська місія з навчання українських військових є вкрай важливою для України, особливо в умовах ймовірного розширення агресії РФ. Близько 100 британських військових вже навчили близько 20 тисяч бійців ЗСУ.