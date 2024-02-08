Стефанішина розповіла про плани України на саміт НАТО у Вашингтоні

Україна планує обговорити низку питань на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня. Однією з тем є створення нової спеціальної інституції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра, міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Міністр наголосила, що Україна вже готується до саміту НАТО. І є практичний рівень питань, які обговорюватимуться.

Зокрема, Україна очікує отримати дорожню карту досягнення повної взаємосумісності з НАТО до вступу до Альянсу.

"У нас також є кілька проектів щодо посилення ППО та створення спеціальної інституції Україна-НАТО, яка забезпечуватиме в режимі реального часу обмін інформацією з певних питань, про які я не можу говорити", - додала Стефанішина.

Вона уточнила, що створення спеціальної інституції - ініціатива польської сторони, яку Україна підтримує.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, цього року 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО.

Як зазначав радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Салліван, допомога Україні стане одним з ключових питань у ході саміту.

Зокрема, під час заходу хочуть обговорювати подальше постачання зброї.

Як заявляв нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак, Україна очікує на історичні рішення на саміті НАТО.