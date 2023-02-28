Глави МЗС країн G20 обговорять війну в Україні на засіданні в Індії

У заході візьмуть участь голови дипломатії Росії, США, Великої Британії та Китаю, а також представники 40 країн та міжнародних організацій. У рамках зустрічі також планується кулуарна зустріч міністрів закордонних справ "четвірки" - США, Індії, Австралії та Японії.

За словами чиновника, війна в Україні стане головним пунктом порядку денного. Крім цього, будуть підніматися питання змін клімату та зросту заборгованості третіх країн.

"Нью-Делі має намір продовжувати грати голос глобального Півдня та піднімати питання, що стосуються регіону", - додав він.

Експерта з дипломаті Аніл Вадхва вважає, що малоймовірно, що міністри закордонних справ G20 зможуть домовитись про загальні формулювання, які пропонують шляхи та механізми врегулювання ситуації в Україні.

"Причин багато, але найважливіша проблема полягає в тому, що ситуація в Україні стала надзвичайно нестабільною", - зазначив він.