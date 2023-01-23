Глави МЗС країн Євросоюзу обговорять передачу танків Україні

Він зазначив, що сьогоднішнє засідання Європейської ради з зовнішніх справ буде присвячене військовій допомозі для України.

"Ми розпочнемо з української війни. Ми почнемо з того, як продовжити військову підтримку України", - сказав Боррель.

Дипломат додав, що міністри обговорюватимуть новий транш військової допомоги, а також рівень підтримки з урахуванням зобов'язань, які країни ЄС взяли на себе під час зустрічі у Рамштайні. За словами Борреля, в обговоренні візьме участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава європейської дипломатії вважає, що остання зустріч у форматі "Рамштайн" була продуктивною. Він наголосив, що на ній обговорювали не лише передачу танків, але це питання сьогодні буде на порядку денному засідання глав МЗС.

Боррель сподівається, що політичне рішення щодо танків буде ухвалено, а формальне - погодять пізніше.

Нагадаємо, раніше Жозеп Боррель заявив, що політичне рішення щодо танків для України ще не узгодили в основному через небажання Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.