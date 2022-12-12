Главы МИД стран ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России

Министры иностранных дел ЕС сегодня не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Проект отправили на доработку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Это заседание будет очень долгим и трудным, потому что у нас на повестке дня Иран, у нас на повестке дня санкции против России, девятый пакет, мы еще не там, мы еще не закончили", - сказав Боррель журналистам.

Он добавил, что решение может быть согласовано к концу дня, но есть ряд вопросов, которые стоит утвердить.

"Может быть, к концу дня, но есть некоторые вопросы, которые еще предстоит согласовать... Возможно, завтра, но я не могу сказать, что это будет легко", - добавил дипломат.

Стоит отметить, что вопрос санкций против России внесен в повестку дня завтрашнего заседания министров иностранных дел стран ЕС.