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Главы МИД стран ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России

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Брюссель, Понедельник 12 декабря 2022 14:21
Главы МИД стран ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел ЕС сегодня не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Проект отправили на доработку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Это заседание будет очень долгим и трудным, потому что у нас на повестке дня Иран, у нас на повестке дня санкции против России, девятый пакет, мы еще не там, мы еще не закончили", - сказав Боррель журналистам.

Он добавил, что решение может быть согласовано к концу дня, но есть ряд вопросов, которые стоит утвердить.

"Может быть, к концу дня, но есть некоторые вопросы, которые еще предстоит согласовать... Возможно, завтра, но я не могу сказать, что это будет легко", - добавил дипломат.

Стоит отметить, что вопрос санкций против России внесен в повестку дня завтрашнего заседания министров иностранных дел стран ЕС.

Напомним, по данным СМИ, в Евросоюзе может появиться представитель по санкциям, который будет мониторить выполнение ограничений.

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