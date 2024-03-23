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Глави Міноборони України і Данії обговорили навчання на F-16 і спільне оборонне виробництво

Субота 23 березня 2024 22:46
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Глави Міноборони України і Данії обговорили навчання на F-16 і спільне оборонне виробництво Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і глава Міноборони Рустем Умєров (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Володимир Костирін

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з данською делегацією на чолі з колегою Троельсом Лундом Поульсеном обговорили актуальну ситуацію на фронті, спільне оборонне виробництво та навчання пілотів ЗСУ на F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України.

У розмові у Києві з української сторони також брав участь Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За словами Умєрова, україно-данське оборонне співробітництво "нарощується", зокрема напрацьовується "новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії".

Він зазначив, що пріоритетом у цій сфері є прямі інвестиції, спільні оборонні компанії, локалізація виробництва в Україні.

Умєров особливо подякував данському колезі за співлідерство у наданні літаків F-16 та навчанні українських пілотів.

"Закликаю данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16 в інших країнах", - сказав глава Міноборони України.

Також Умєров детально ознайомив данську делегацію із ситуацією на полі бою в Україні.

Крім того, сторони обговорили нагальні та довгострокові потреби Сил оборони.

Допомога Україні від Данії

Нагадаємо, ще в лютому прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що її країна вирішила надати Україні всю свою артилерію.

Також вона закликала західні країни передати українським захисникам зброю, боєприпаси, системи ППО, які вони поки що не використовують.

А вже у березні Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн доларів. До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar.

Раніше сьогодні стало відомо, що Україна та Данія розширять двостороннє співробітництво у сфері оборонних технологій та розвитку індустрії БПЛА.

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Данія Рустем Умєров Допомога Україні Війна в Україні Олександр Сирський
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