Глави "Газпрому" та "Роснефти" супроводжуватимуть Путіна під час поїздки до Китаю, - Reuters

Глави російських енергетичних компаній "Газпром" і "Роснефть" Олексій Міллер та Ігор Сєчін приєднаються до оточення президента Володимира Путіна під час його візиту до Китаю наступного місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Путін планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном для переговорів у Пекіні та візьме участь у третьому форумі "Пояс і шлях" на запрошення Сі Цзіньпіна, який приїжджав до Москви у березні.
Джерела повідомили, що до складу делегації увійдуть інші високопосадовці російської енергетики. Сєчін проведе власний енергетичний захід після візиту Путіна, повідомило джерело, не уточнивши подробиць.
"Газпром" - найбільший у світі виробник природного газу, "Роснефть" - найбільший виробник нафти на території Росії.
Росія зміцнює свої зв'язки з Азією, особливо з економічним центром Китаєм, щоб компенсувати скорочення торгівлі з Європою, її традиційним покупцем нафти та газу після вторгнення в Україну.
Китайсько-російська торгівля різко зросла з лютого 2022 року. Росія продала азіатським країнам, включаючи Китай, великі обсяги нафти, яку вона більше не може продавати на Захід через економічні санкції.
Востаннє Путін відвідував Пекін у лютому 2022 року, за кілька днів до війни. Він та Сі Цзіньпін оголосили про партнерство "без кордонів", хоча Москва заявляє, що це не означає військовий союз.
Росія хоче укласти угоду з продажу більшої кількості природного газу до Китаю та планує побудувати трубопровід "Сила Сибіру-2", який пройде через Монголію і матиме річну потужність 50 млрд кубометрів.
Для порівняння: нинішня "Сила Сибіру" досягне 38 млрд кубометрів газу до 2025 року.
Пропонований трубопровід поставлятиме газ із родовищ півострова Ямал у Західному Сибіру до Китаю, найбільшого у світі споживача енергії та великого споживача газу.
Китаю і Росії ще доведеться домовитися про умови постачання газу цим маршрутом, у тому числі про ціни. Переговори складні, частково тому, що Китаю, як очікується, знадобиться більше газу тільки після 2030 року, кажуть галузеві аналітики.
Поки не зрозуміло, чи підписано будь-які угоди під час візиту Путіна до Пекіна.
Китай після початку війни у лютому 2023 року відмовився засудити вторгнення Росії в Україну та різко збільшив торгівлю з Москвою в умовах західних санкцій. Пекін висунув так званий "мирний план", що містить розмиті формулювання.
Китайський лідер Сі Цзіньпін приїжджав до Москви до Путіна навесні 2023 року після того, як Міжнародний суд у Гаазі видав арешт російського президента за викрадення українських дітей.
Якщо у жовтні минулого року українці вважали Китай скоріше нейтральною країною (63%), то у червні 2023 року ця оцінка змінилася на більш нейтрально-негативну: 34% оцінили її як ворожу країну, 52% як нейтральну.