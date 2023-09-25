Глави "Газпрому" та "Роснефти" супроводжуватимуть Путіна під час поїздки до Китаю, - Reuters

Путін планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном для переговорів у Пекіні та візьме участь у третьому форумі "Пояс і шлях" на запрошення Сі Цзіньпіна, який приїжджав до Москви у березні.

Джерела повідомили, що до складу делегації увійдуть інші високопосадовці російської енергетики. Сєчін проведе власний енергетичний захід після візиту Путіна, повідомило джерело, не уточнивши подробиць.

"Газпром" - найбільший у світі виробник природного газу, "Роснефть" - найбільший виробник нафти на території Росії.

Росія зміцнює свої зв'язки з Азією, особливо з економічним центром Китаєм, щоб компенсувати скорочення торгівлі з Європою, її традиційним покупцем нафти та газу після вторгнення в Україну.

Китайсько-російська торгівля різко зросла з лютого 2022 року. Росія продала азіатським країнам, включаючи Китай, великі обсяги нафти, яку вона більше не може продавати на Захід через економічні санкції.

Союз Москви та Пекіну

Востаннє Путін відвідував Пекін у лютому 2022 року, за кілька днів до війни. Він та Сі Цзіньпін оголосили про партнерство "без кордонів", хоча Москва заявляє, що це не означає військовий союз.

Росія хоче укласти угоду з продажу більшої кількості природного газу до Китаю та планує побудувати трубопровід "Сила Сибіру-2", який пройде через Монголію і матиме річну потужність 50 млрд кубометрів.

Для порівняння: нинішня "Сила Сибіру" досягне 38 млрд кубометрів газу до 2025 року.

Пропонований трубопровід поставлятиме газ із родовищ півострова Ямал у Західному Сибіру до Китаю, найбільшого у світі споживача енергії та великого споживача газу.

Китаю і Росії ще доведеться домовитися про умови постачання газу цим маршрутом, у тому числі про ціни. Переговори складні, частково тому, що Китаю, як очікується, знадобиться більше газу тільки після 2030 року, кажуть галузеві аналітики.

Поки не зрозуміло, чи підписано будь-які угоди під час візиту Путіна до Пекіна.

Позиція Китаю щодо війни проти України

Китай після початку війни у лютому 2023 року відмовився засудити вторгнення Росії в Україну та різко збільшив торгівлю з Москвою в умовах західних санкцій. Пекін висунув так званий "мирний план", що містить розмиті формулювання.

Китайський лідер Сі Цзіньпін приїжджав до Москви до Путіна навесні 2023 року після того, як Міжнародний суд у Гаазі видав арешт російського президента за викрадення українських дітей.

Якщо у жовтні минулого року українці вважали Китай скоріше нейтральною країною (63%), то у червні 2023 року ця оцінка змінилася на більш нейтрально-негативну: 34% оцінили її як ворожу країну, 52% як нейтральну.