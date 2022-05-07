UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главе Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета объявлено о подозрении, - Синегубов

Фото: главе Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета объявлено о подозрении (t.me/synegubov/3119)
Автор: Сергей Пышкин

Главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховатского сельсовета надежде Антоновой объявили о подозрении в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

В чем подозревают главу Старого Салтова Эдуарда Коновалова

Сразу же после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону российских военных, обеспечивал оккупантов жильем и призвал местных не оказывать им сопротивление.

Фото: глава Старого Салтова Эдуард Коновалов (t.me/synegubov/3119)

В чем подозревают секретаря Ольховатского сельсовета Надежду Антонову

В селе Кутузовка Надежда Антонова также перешла на сторону захватчиков. Она наладила сотрудничество с руководителем оккупантов с позывным "Витязь".

Более того, она сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и правоохранителей и заставляла местных носить белые повязки.

Фото: секретарь Ольховатского сельсовета Надежда Антонова (t.me/synegubov/3119)

"Обоим объявили о подозрении по статье "Государственная измена в условиях военного положения". Им грозит наказание - от 15 лет до пожизненного заключения. Расследование продолжается", - пишет Синєгубов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаХарьков