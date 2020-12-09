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Главе Минздрава Чехии угрожают из-за карантина. Ему предоставили охрану

Прага, Среда 09 декабря 2020 22:20
Главе Минздрава Чехии угрожают из-за карантина. Ему предоставили охрану
Фото: Ян Блатны (novinky.cz)
Автор: Роман Тверденко

Министру здравоохранения Чехии Яну Блатны и еще одному члену правительства предоставили временную охрану. Все из-за угроз в связи с введенными карантинными ограничениями.

Об этом сообщает Novinky.cz.

Отмечается, что охрану получил и прежний глава Минздрава Роман Прымула, а также министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек.

Министр внутренних дел Ян Хамачек кратко отметил, что охрана предоставлена им "из-за коронавируса".

Согласно правительственному декрету, постоянную полицейскую охрану имеют президент, премьер-министр, руководитель парламентских палат, министры иностранных дел, внутренних дел, юстиции и финансов. Министр обороны охраняется военной полицией.

Ранее сообщалось, что бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тысячи крон (около 3,3 тысяч гривен.) за неправильное ношение маски. Так, она не прикрывала рот и нос.

Кроме этого, Чехия прекратила разработку собственной вакцины от коронавируса. Министерство здравоохранения приняло решение остановить работу исследовательской группы вирусологов.

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