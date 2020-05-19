Главарю "ДНР" объявили подозрение в похищении прокурора в Славянске

Одному из главарей самопровозглашенной "Донецкой народной республики" объявили подозрение в похищении прокурора во время захвата Славянска в 2014 году. Его имя не раскрывается, но речь может идти об Игоре Гиркине ("Стрелков").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Сообщается, что главарю "ДНР" заочно сообщили о подозрении в похищении работника местной прокуратуры (ч.2 ст.146 УК Украины). Следствие установило, что 2 июня 2014 по приказу 44-летнего главаря неизвестные задержали сотрудника Славянской межрайонной прокуратуры.

"В течение следующих двух недель участники террористической организации насильно удерживали пленного прокурора в различных административных зданиях захваченного города. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Отметим, информация прокуратуры говорит о том, что подозреваемым может быть Игорь Гиркин, хотя на момент захвата Славянска ему было 43 полных года (родился в декабре 1970 года). Остальные главари формирований "ДНР" в Славянске были либо старше, либо младше

4 июня 2014 года стало известно о том, что в здании захваченного боевиками здания СБУ в Славянске насильно удерживали прокурора Сергея Мироненко. Тогда же появлялась информация о том, что Гиркин якобы отправил его "в штрафбат на передовую в Семеновку". Прокурора освободили 16 июня 2014 года.

Российские СМИ утверждали, что Мироненко отправили "рыть окопы под огнем украинских войск". Его удерживали за то, что он пытался вытребовать у медиков полный список убитых и раненых боевиков для передачи в донецкую прокуратуру.

Напомним, в Украине разгорелся скандал после публикации интервью Гиркина журналисту Дмитрию Гордона. Сам журналист утверждает, что интервью брал в "содружестве с украинскими спецслужбами". СБУ отмечает, что интервью инициировал сам Гордон.

В этом интервью Гиркин признается в совершении тяжких преступлений, особенно во время захвата части Донбасса. СБУ заявила, что анализирует материалы на предмет дополнительных доказательств агрессии Российской Федерации.