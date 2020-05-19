ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Главарю "ДНР" объявили подозрение в похищении прокурора в Славянске

Новости » Происшествия     19.05.2020 - 16:43
Главарю "ДНР" объявили подозрение в похищении прокурора в Славянске
Фото: боевики в 2014 году похитили прокурора в Славянске (wikipedia by Yevgen Nasadyuk)

Прокуратура не раскрывает имя, но по описанию это может быть Игорь Гиркин

Одному из главарей самопровозглашенной "Донецкой народной республики" объявили подозрение в похищении прокурора во время захвата Славянска в 2014 году. Его имя не раскрывается, но речь может идти об Игоре Гиркине ("Стрелков").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Сообщается, что главарю "ДНР" заочно сообщили о подозрении в похищении работника местной прокуратуры (ч.2 ст.146 УК Украины). Следствие установило, что 2 июня 2014 по приказу 44-летнего главаря неизвестные задержали сотрудника Славянской межрайонной прокуратуры.

"В течение следующих двух недель участники террористической организации насильно удерживали пленного прокурора в различных административных зданиях захваченного города. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Отметим, информация прокуратуры говорит о том, что подозреваемым может быть Игорь Гиркин, хотя на момент захвата Славянска ему было 43 полных года (родился в декабре 1970 года). Остальные главари формирований "ДНР" в Славянске были либо старше, либо младше

4 июня 2014 года стало известно о том, что в здании захваченного боевиками здания СБУ в Славянске насильно удерживали прокурора Сергея Мироненко. Тогда же появлялась информация о том, что Гиркин якобы отправил его "в штрафбат на передовую в Семеновку". Прокурора освободили 16 июня 2014 года.

Российские СМИ утверждали, что Мироненко отправили "рыть окопы под огнем украинских войск". Его удерживали за то, что он пытался вытребовать у медиков полный список убитых и раненых боевиков для передачи в донецкую прокуратуру.

Напомним, в Украине разгорелся скандал после публикации интервью Гиркина журналисту Дмитрию Гордона. Сам журналист утверждает, что интервью брал в "содружестве с украинскими спецслужбами". СБУ отмечает, что интервью инициировал сам Гордон.

В этом интервью Гиркин признается в совершении тяжких преступлений, особенно во время захвата части Донбасса. СБУ заявила, что анализирует материалы на предмет дополнительных доказательств агрессии Российской Федерации.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины СлавянскДНРподозрение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь