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Ватажку "ДНР" оголосили підозру у викраденні прокурора в Слов'янську

Новини » Надзвичайні події     19.05.2020 - 16:43
Ватажку "ДНР" оголосили підозру у викраденні прокурора в Слов'янську
Фото: бойовики в 2014 році викрали прокурора в Слов'янську (wikipedia by Yevgen Nasadyuk)

Прокуратура не розкриває ім'я, але за описом це може бути Ігор Гіркін

Одному з ватажків самопроголошеної "Донецької народної республіки" оголосили підозру у викраденні прокурора під час захоплення Слов'янська в 2014 році. Його ім'я не розкривається, але мова може йти про Ігоря Гіркіна ("Стрелков").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.

Повідомляється, що ватажку "ДНР" заочно повідомили про підозру у викраденні працівника місцевої прокуратури (ч. 2 ст. 146 КК України). Слідство встановило, що 2 червня 2014 за наказом 44-річного ватажка невідомі затримали співробітника Слов'янської міжрайонної прокуратури.

"Протягом наступних двох тижнів учасники терористичної організації насильно утримували полоненого прокурора в різних адміністративних будівлях захопленого міста. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, інформація прокуратури говорить про те, що підозрюваним може бути Ігор Гіркін, хоча на момент захоплення Слов'янська йому було 43 повних роки (народився в грудні 1970 року). Інші ватажки формувань "ДНР" в Слов'янську були старшими або молодшими.

4 червня 2014 року стало відомо про те, що в будівлі захопленого бойовиками будівлі СБУ в Слов'янську насильно утримували прокурора Сергія Мироненка. Тоді ж з'являлася інформація про те, що Гіркін нібито відправив його "в штрафбат на передову в Семенівку".

Російські ЗМІ стверджували, що Мироненка відправили "рити окопи під вогнем українських військ". Його утримували за те, що він намагався витребувати у медиків повний список убитих і поранених бойовиків для передачі в донецьку прокуратуру. Прокурора звільнили 16 червня 2014 року.

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал після публікації інтерв'ю Гіркіна журналісту Дмитру Гордона. Сам журналіст стверджує, що брав інтерв'ю у "співдружності з українськими спецслужбами". СБУ зазначає, що інтерв'ю ініціював сам Гордон.

В цьому інтерв'ю Гіркін зізнається у скоєнні тяжких злочинів, особливо під час захоплення частини Донбасу. СБУ заявила, що аналізує матеріали на предмет додаткових доказів агресії Російської Федерації.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Слов'янськДНРподозрение
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