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Главарь "ДНР" запросил у России дополнительные "союзнические силы"

Новина українською →
Донецк, Понедельник 13 июня 2022 21:25
Главарь "ДНР" запросил у России дополнительные "союзнические силы" Фото: главарь "ДНР" Денис Пушилин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Оккупационные власти в Донецке запросили у Российской Федерации "дополнительные союзнические силы" для ведения боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

Отметим, сегодня оккупированный Донецк подвергся массированным артиллерийским обстрелам.

"В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные союзнических силы, в первую очередь, Российской Федерации", - отметил он.

Напомним, ранее в начале июня украинская сторона сообщала о ранении Пушилина в Лимане (Донецкая область), но информация не была подтверждена.

А российское издание "Медуза" писало, что у президента России Владимира Путина намерены заменить главарей "народных республик" Донбасса своими чиновниками.

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Донецк ДНР Пушилин Война России против Украины
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