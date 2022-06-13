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Ватажок "ДНР" запросив у Росії додаткові "союзницькі сили"

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Донецьк, Понеділок 13 червня 2022 21:25
Ватажок "ДНР" запросив у Росії додаткові "союзницькі сили" Фото: ватажок "ДНР" Денис Пушилін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Окупаційна влада в Донецьку запросила у Російської Федерації додаткові "союзницькі сили" для ведення бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

Зазначимо, сьогодні окупований Донецьк піддався масованим артилерійським обстрілам.

"У зв'язку з цим досягнуто розуміння, що будуть задіяні всі необхідні додаткові союзницькі сили, в першу чергу, Російської Федерації", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше на початку червня українська сторона повідомляла про поранення Пушиліна в Лимані (Донецька область), але інформація не була підтверджена.

А російське видання "Медуза" писало, що у президента Росії Володимира Путіна мають намір замінити ватажків "народних республік" Донбасу своїми чиновниками.

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Донецьк ДНР Пушилин Війна Росії проти України
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