Кабмин ждет от Киева и Харькова план по увеличению койкомест

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поручил председателям Харьковской областной и Киевской городской госадминистраций предоставить предложения по увеличению числа коек для больных COVID-19. Они должны предоставить их Министерству здравоохранения.

Об этом сообщает правительственный портал.

По словам Шмыгаля, критическая ситуация с коронавирусом продолжает оставаться в Харьковской области. Эта область и столица остаются лидерами по общему количеству выявленных случаев заболевания.

Премьер-министр заслушал глав Харьковской областной и Киевской городской госадминистраций по поводу мер противодействия распространению COVID-19.

"Шмыгаль поручил им предоставить предложения Министерству здравоохранения по увеличению коечного фонда. В КГГА отметили, что готовы отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест за счет учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц", - указано в сообщении.

Кроме того, премьер также поручил КГГА совместно с Госпродпотребслужбой проверить на соблюдение противоэпидемических правил местные рынки и усилить контроль за перевозками в общественном транспорте.

Напомним, Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий.

Как писало РБК-Украина, на сегодня в пяти областях Украины и Киеве больничные койки заполнены на более чем 70%, а всего в стране больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 60,9%.