Кабмін чекає від Києва і Харкова план по збільшенню ліжкомісць

Очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль доручив главам Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій надати пропозиції щодо збільшення числа ліжок для хворих на COVID-19. Вони мають надати їх Міністерству охорони здоров'я.

Про це повідомляє урядовий портал.

За словами Шмигаля, критична ситуація з коронавірусом продовжує залишатися у Харківській області. Ця область та столиця залишаються лідерами за загальною кількістю виявлених випадків захворювання.

Прем'єр-міністр заслухав голів Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій щодо заходів із протидії поширенню COVID-19.

"Шмигаль доручив їм надати пропозиції Міністерству охорони здоров’я щодо збільшення ліжкового фонду. У КМДА зазначили, що готові відпрацювати розгортання мобільних госпіталів та розширити кількість ліжкомісць за рахунок установ Національної академії наук та спеціалізованих відомчих лікарень", - вказано у повідомленні.

Крім того, прем’єр також доручив КМДА спільно з Держпродспоживслужбою перевірити на дотримання протиепідемічних правил місцеві ринки та підсилити контроль за перевезеннями в громадському транспорті.

Нагадаємо, Шмигаль закликав регіони утриматися від проведення масових заходів.

Як писало РБК-Україна, станом на сьогодні у п'яти областях України та Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%, а всього у країні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих на коронавірус заповнені на 60,9%.