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Глава Закарпатского облсовета досрочно сложил полномочия

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Закарпатского облсовета Алексей Петров досрочно сложил полномочия. Депутаты приняли его отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на пресс-службу облсовета.

"Депутаты Закарпатского областного совета удовлетворили заявление спикера облсовета Алексея Петрова о досрочном сложении полномочий председателя Закарпатского облсовета без прекращения полномочий депутата облсовета", - говорится в сообщении.

На очередной сессии Закарпатского областного совета 35 депутатов собрали кворум и проголосовали за отставку действующего председателя облсовета Алексея Петрова.

Напомним,

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Закарпатская область