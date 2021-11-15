Голова Закарпатської облради достроково склав повноваження

Голова Закарпатської облради Олексій Петров достроково склав повноваження. Депутати прийняли його відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу облради.
"Депутати Закарпатської обласної ради задовольнили заяву спікера облради Олексія Петрова про дострокове складання повноважень голови Закарпатської облради без припинення повноважень депутата облради", - йдеться в повідомленні.
На черговій сесії Закарпатської обласної ради 35 депутатів зібрали кворум і проголосували за відставку чинного голови облради Олексія Петрова.
Нагадавши,