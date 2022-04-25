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Глава ВР назвал "красные линии" Украины в переговорах с Россией

Фото: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Украина в переговорах с Россией имеет "красные линии", которые являются принципиальными и не могут быть предметом договоренностей. Речь идет о суверенитете, независимости и территориальной целостности.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"В этих переговорах вопросов украинской независимости, территориальной целостности и украинского суверенитета не может стоять. Они не могут быть предметом каких-либо договоренностей. Это те красные линии, которые никто из власти не перейдет, это священное", - отметил он.

Стефанчук добавил, что верит в дипломатический путь для завершения войны. Однако после совершенных российскими оккупантами зверств "этот коридор становится все уже".

Спикер ВР подчеркнул, что мир поддерживает Украину и объединяется ради победы. Он призвал Россию прекратить обстрелы и сесть за стол переговоров.

"Эта война не нужна никому. Это понимают все здоровые силы в обществе. Весь мир объединился вокруг Украины, весь мир нас поддерживает - кто-то больше, кто-то меньше. Равнодушных нет. Все понимают, что сегодня Украина воюет за мировую демократическую цивилизацию. Мне кажется, что одному человеку в России надо просто выйти из бункера и взглянуть, что он сделал и до чего довел теперешний мир. Я очень призываю прекратить все обстрелы, атаки и начать говорить", - заявил Стефанчук.

Напомним, с начала войны, по данным Стефанчука, Украину покинули 10 народных депутатов.

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