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Глава ВОЗ призвал не политизировать пандемию COVID-19

Вторник 27 октября 2020 04:09
Глава ВОЗ призвал не политизировать пандемию COVID-19
Фото: Тедрос Адханом Гебреесус (who.int)
Автор: Инна Собора

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адганом Гебреесус призвал мировых лидеров не политизировать пандемии COVID-19. Это поможет остановить распространение коронавируса.

Об этом говоритя в пресс-службе ВОЗ.

Гебреесус отметил, что лидеры стран должны действовать быстро в условиях пандемии.

"Но там, где было политическое разделение на национальном уровне; там, где проявлялось вопиющее неуважение к науке и специалистам в области здравоохранения, распространилась путаница, увеличилось число случаев заболевания и смертности. Вот почему я неоднократно говорил: прекратите политизацию COVID-19", - сказал глава ВОЗ.

Гебреесус добавил, что пандемия - это "не политический футбол".

"Принятие желаемого за действительное или умышленное отвлечение внимания не предотвратят передачу и не спасут жизни. Что спасет жизни, так это наука, решения и солидарность", - сказал он.

Ранее в ВОЗ заявили, что Европе необходимо "серьезное ускорение" в борьбе с коронавирусом.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными.

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