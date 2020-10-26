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Европа нуждается в "серьезном ускорении" в борьбе с COVID-19, - ВОЗ

Женева, Понедельник 26 октября 2020 22:33
Европа нуждается в "серьезном ускорении" в борьбе с COVID-19, - ВОЗ
Фото: Майкл Райан (скрин видео webtv un org)
Автор: Максим Зайченко

Европе необходимо "серьезное ускорение" в борьбе с коронавирусом. На континент приходится почти половина заражений COVID-19 в мире.

Об этом 26 октября заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, передает агентство Reuters.

По его словам, на европейский регион, в который входят 46 стран ВОЗ, приходится 46% мировых случаев заболевания и почти треть смертей.

"Сейчас мы сильно отстаем в борьбе с этим вирусом в Европе, поэтому для его опережения потребуется серьезное ускорение того, что мы делаем", - сказал Райан на пресс-конференции.

При этом он отметил, что уровень смертности от коронавируса в Европе "очень-очень низкий". Также Райан заявил, что на континенте отсутствует эффективная система отслеживания контактов.

"Мы наблюдаем большое количество случаев, мы наблюдаем широко распространенное заболевание, мы наблюдаем очень-очень высокий процент положительных результатов и растущую нехватку возможностей для проведения какой-либо эффективной формы отслеживания контактов, что в дальнейшем приведет к распространению болезни", - сказал представитель ВОЗ.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.

Кроме этого, ранее президент Франции, которая сейчас бьет рекорды COVID-19, заявил, что Европа будет бороться с коронавирусом, как минимум, до середины лета 2021 года.

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