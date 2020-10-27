Глава ВООЗ закликав не політизувати пандемію COVID-19

Фото: Тедрос Адханом Гебреесус (who.int)

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адганом Гебреесус закликав світових лідерів не політизувати пандемії COVID-19. Це допоможе зупинити поширення коронавіруса.

Про це говоритя в прес-службі ВООЗ.

Гебреесус зазначив, що лідери країн повинні діяти швидко в умовах пандемії.

"Але там, де було політичне розмежування на національному рівні; там, де проявлялося кричуща неповага до науки і фахівців в області охорони здоров'я, поширилася плутанина, збільшилося число випадків захворювання і смертності. Ось чому я неодноразово говорив: припиніть політизацію COVID-19", - сказав глава ВООЗ.

Гебреесус додав, що пандемія - це "політичний футбол".

"Прийняття бажаного за дійсне або навмисне відволікання уваги не запобігають передачу і не врятують життя. Що врятує життя, так це наука, рішення і солідарність", - сказав він.

Раніше у ВООЗ заявили, що Європі необхідно "серйозне прискорення" в боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими.