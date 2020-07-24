Глава ВОЗ напомнил о "вопросах жизни и смерти" в условиях пандемии

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com unisgeneva)

Пандемия COVID-19 разрушила жизни миллиардов людей по всей планете

Пандемия коронавирусной инфекции уже изменила образ жизни человечества. В условиях пандемии COVID-19 решение, куда идти и с кем встречаться, может быть вопросом жизни и смерти.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, говорится на сайте ВОЗ.

Он подчеркнул, что пандемия уже разрушила жизни миллиардов людей. Многие сидели дома месяцами во время карантина.

"Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возврата к прежнему образу жизни нет. Пандемия уже изменила наш образ жизни", - заявил Гебреисус.

Он назвал "поиск путей для безопасной жизни" частью приспособления к новым нормам в условиях пандемии.

"Мы просим всех относиться к решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, как к решениям жизни и смерти. Потому что так и есть. Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на жизнь или смерть кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека", - отметил глава ВОЗ.

Напомним, глава ВОЗ заявил, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса, они помогают лишь замедлить передачу инфекции.

Ранее в ВОЗ назвали 4 сценария развития пандемии коронавируса в мире на данный момент.

Отметим, коронавирусные антирекорды практически ежедневно устанавливают США и Бразилия.