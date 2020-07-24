ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Глава ВОЗ напомнил о "вопросах жизни и смерти" в условиях пандемии

Пятница 24 июля 2020 02:18
Глава ВОЗ напомнил о "вопросах жизни и смерти" в условиях пандемии
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com unisgeneva)
Автор: Артур Родивилов

Пандемия COVID-19 разрушила жизни миллиардов людей по всей планете

Пандемия коронавирусной инфекции уже изменила образ жизни человечества. В условиях пандемии COVID-19 решение, куда идти и с кем встречаться, может быть вопросом жизни и смерти.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, говорится на сайте ВОЗ.

Он подчеркнул, что пандемия уже разрушила жизни миллиардов людей. Многие сидели дома месяцами во время карантина.

"Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возврата к прежнему образу жизни нет. Пандемия уже изменила наш образ жизни", - заявил Гебреисус.

Он назвал "поиск путей для безопасной жизни" частью приспособления к новым нормам в условиях пандемии.

"Мы просим всех относиться к решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, как к решениям жизни и смерти. Потому что так и есть. Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на жизнь или смерть кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека", - отметил глава ВОЗ.

Напомним, глава ВОЗ заявил, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса, они помогают лишь замедлить передачу инфекции.

Ранее в ВОЗ назвали 4 сценария развития пандемии коронавируса в мире на данный момент.

Отметим, коронавирусные антирекорды практически ежедневно устанавливают США и Бразилия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ВОЗКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь