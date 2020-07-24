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Глава ВООЗ нагадав про "питання життя та смерті" в умовах пандемії

П'ятниця 24 липня 2020 02:18
Глава ВООЗ нагадав про "питання життя та смерті" в умовах пандемії
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com unisgeneva)
Автор: Артур Родивилов

Пандемія COVID-19 зруйнувала життя мільярдів людей по всій планеті

Пандемія коронавірусної інфекції вже змінила спосіб життя людства. В умовах пандемії COVID-19 рішення, куди йти та з ким зустрічатися, може бути питанням життя і смерті.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, йдеться на сайті ВООЗ.

Він підкреслив, що пандемія вже зруйнувала життя мільярдів людей. Багато людей сиділи вдома місяцями під час карантину.

"Абсолютно ясно, що люди хочуть жити своїм життям. Але повернення до колишнього способу життя немає. Пандемія вже змінила наш спосіб життя", - заявив Гебреісус.

Він назвав "пошук шляхів для безпечного життя" частиною пристосування до нових норм в умовах пандемії.

"Ми просимо всіх ставитися до рішень про те, куди йти, що робити та з ким зустрічатися, як до рішень життя і смерті. Тому що так і є. Це може бути не ваше життя, але ваш вибір може вплинути на життя або смерть когось, кого ви любите, або зовсім незнайомої людини", - зазначив глава ВООЗ.

Нагадаємо, глава ВООЗ заявив, що карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу, вони допомагають лише уповільнити передачу інфекції.

Раніше у ВООЗ назвали 4 сценарії розвитку пандемії коронавірусу у світі на цей час.

Зазначимо, коронавірусні антирекорди практично щодня встановлюють США і Бразилія.

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