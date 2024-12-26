Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту у Ємені

"Близько двох годин тому, коли ми збиралися сісти на літак із Сани, аеропорт зазнав авіабомбардування. Один із членів екіпажу нашого літака отримав поранення", - повідомив Гебрейесус.

За його словами, відомо про щонайменше двох загиблих в аеропорту. Пошкоджено диспетчерську вежу, зал вильоту - всього за кілька метрів від того місця, де перебувала команда ВООЗ - і злітно-посадкову смугу.

"Нам потрібно буде почекати, поки пошкодження аеропорту не будуть усунені, перш ніж ми зможемо вилетіти. Ми з колегами з ООН та ВООЗ перебуваємо в безпеці. Висловлюємо щирі співчуття родинам, чиї близькі загинули під час атаки", - додав глава ВООЗ.