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Глава военной администрации о ПВО Киева: с каждым днем увеличивается и крепнет

Автор: Валерия Полищук

Глава Киевской городской военной администрации генерал Николай Жирнов заявил, что столичная система противовоздушной обороны с каждым днем увеличивается и крепнет. При этом ПВО находится в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "НВ".

"В настоящее время ПВО находится в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне столицы. С каждым днем ​​эта система увеличивается и крепнет. Вы можете отследить это по количеству разгромленной вражеской авиации и ракет. Враг понимает, что над Киевом лучше не летать, потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы в каждом районе и каждом квартале", - заявил Жирнов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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