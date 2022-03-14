Глава військової адміністрації про ППО Києва: з кожним днем збільшується і міцніє

Голова Київської міської Військової адміністрації генерал Микола Жирнов заявив, що столична система протиповітряної оборони з кожним днем збільшується і міцніє. При цьому ППО знаходиться в такому стані, який дозволяє виконувати завдання з оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "НВ".

"В даний час ППО знаходиться в такому стані, який дозволяє виконувати завдання з оборони столиці. З кожним днем ця система збільшується і міцніє. Ви можете відстежити це за кількістю розгромленої ворожої авіації і ракет. Ворог розуміє, що над Києвом краще не літати, тому що знає, що тут його чекають сюрпризи в кожному районі і кожному кварталі", - заявив Жирнов.