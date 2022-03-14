RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Глава військової адміністрації про ППО Києва: з кожним днем збільшується і міцніє

Автор: Валерія Поліщук

Голова Київської міської Військової адміністрації генерал Микола Жирнов заявив, що столична система протиповітряної оборони з кожним днем збільшується і міцніє. При цьому ППО знаходиться в такому стані, який дозволяє виконувати завдання з оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "НВ".

"В даний час ППО знаходиться в такому стані, який дозволяє виконувати завдання з оборони столиці. З кожним днем ця система збільшується і міцніє. Ви можете відстежити це за кількістю розгромленої ворожої авіації і ракет. Ворог розуміє, що над Києвом краще не літати, тому що знає, що тут його чекають сюрпризи в кожному районі і кожному кварталі", - заявив Жирнов.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПВОВійна Росії проти України