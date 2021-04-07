Глава военного комитета НАТО приехал в Украину: обсудил с Хомчаком эскалацию на Донбассе

В среду, 7 апреля, глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич прибыл в Киев с рабочим визитом. Во Львове он встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Русланом Хомчаком.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Встреча состоялась в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Пич и Хомчак обсудили ситуацию на Донбассе и общую обстановку по безопасности вокруг Украины.
Хомчак подчеркнул, что визит главы военного комитета НАТО является "убедительным свидетельством" внимания, которое руководство Альянса уделяет вопросам развития отношений стратегического партнерства Украины и Альянса.
Пич заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса.
Хомчак поблагодарил главу военного комитета НАТО за поддержку Альянсом Украины.
Напомним, Россия начала контрольную проверку боеготовности своей армии.
Отметим, западные союзники Украины, в том числе НАТО, на этом фоне предостерегли Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.
Ранее в Минобороны Украины назвали перечень учений НАТО, к которым присоединится Украина.