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Глава военного комитета НАТО приехал в Украину: обсудил с Хомчаком эскалацию на Донбассе

Автор: РБК-Украина

В среду, 7 апреля, глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич прибыл в Киев с рабочим визитом. Во Львове он встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Русланом Хомчаком.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Встреча состоялась в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Пич и Хомчак обсудили ситуацию на Донбассе и общую обстановку по безопасности вокруг Украины.

Хомчак подчеркнул, что визит главы военного комитета НАТО является "убедительным свидетельством" внимания, которое руководство Альянса уделяет вопросам развития отношений стратегического партнерства Украины и Альянса.

Пич заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса.

Хомчак поблагодарил главу военного комитета НАТО за поддержку Альянсом Украины.

Напомним, Россия начала контрольную проверку боеготовности своей армии.

Отметим, западные союзники Украины, в том числе НАТО, на этом фоне предостерегли Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

Ранее в Минобороны Украины назвали перечень учений НАТО, к которым присоединится Украина.

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Новости Украины НАТОРуслан ХомчакВооруженные силы УкраиныДонбасс
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