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Глава ВМС Германии подал в отставку. После скандального заявления о Крыме

Автор: Анна Полисученко

Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах уходит в отставку. Такое решение военный принял после скандала, вызванного его словами о том, что Крым для Украины уже потерян и он якобы "никогда не вернется" в состав государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Заявление об оставке Шенбаха уже приняли министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор вооруженных сил Эберхард Цорн.

Вместо него, по информации издания, должен быть назначен его преемник - контр-адмирал Ян Кристиан Каак, который в настоящее время исполняет обязанности заместителя командующего ВМС ФРГ. В 2016 году он возглавил силы операции "Аталанта" в качестве командующего силами - миссия служит для защиты поставок гуманитарной помощи в Сомали и борьбы с пиратством.

Напомним, Шенбах выступал в Индии на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. В частности, он заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

Ранее мы писали, что главу ВМС Германии вызвали на беседу в Минобороны после заявлений о Крыме и Путине.

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Германия