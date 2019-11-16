Глава "Укрэксимбанка" Гриценко задержан

Глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко задержан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и информацию спикера Национальной полиции Оксану Блищик.

По словам источников, задержание провела группа прокурора Константина Кулика. Кроме того, спикер Национальной полиции Оксана Блищик подтвердила сам факт задержания в комментарии РБК-Украина.

"Вообще то произошло задержание ГПУ", - отметила она.

Отметим, ранее сообщалось, что Гриценко якобы похитили. В частности, по словам его родственников, банкира затолкали в черный микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Новость дополняется