Глава УГКЦ Святослав прокомментировал результат Собора

Фото: глава УГКЦ Святослав (ugcc.ua)

Предстоятель УКГЦ Святослав назвал Объединительный Собор историческим событием в истории Украины

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав назвал Объединительный Собор важным, историческим моментом в истории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент информации УГКЦ.

Глава УГКЦ отметил, что "теперь есть все предпосылки для диалога и сотрудничества, подобно как это происходило во времена митрополитов Петра Могилы и Иосифа Велямина Рутского в 20 годах XVII вена".

По его словам, это станет возможным, "если предстоятели церквей будут на высоте своего призвания и осознания своей миссии".

"Важно, чтобы за процессами, которые происходят в жизни православных церквей Украины стояла не просто смена вывески, а изменение качества", - сказал Святослав, добавив, что "теперь обе церкви Украинская греко-католическая и православная церковь Украины - должны идти вместе, искать и реализовывать то, что объединяет".

Святослав заявил, что "теперь не только УГКЦ имеет возможность говорить с мировым сообществом о ситуации в Украине, о войне и ее последствиях, но и УПЦ". По его словам, ранее "право говорить от имени православных Украины на мировом уровне узурпировала Москва".

"Именно они распространяли искаженную информацию о якобы войне в Украине между православными с одной стороны и раскольниками и униатами с другой. То есть, что в Украине идет не война между Россией и Украиной, а внутренний межрелигиозный спор", - пояснил Святослав, отметив, что и УГКЦ, и УПЦ теперь будут в унисон говорить правду об Украине и ее войне за свободу, целостность и независимость.

Напомним, 15 декабря Объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.