ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Глава УГКЦ Святослав прокоментував результат Собору

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 16:24
Глава УГКЦ Святослав прокоментував результат Собору
Фото: глава УГКЦ Святослав (ugcc.ua)

Предстоятель УКГЦ Святослав назвав Об'єднавчий Собор історичною подією в історії України

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав назвав Об'єднавчий Собор важливим, історичним моментом в історії України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент інформації УГКЦ.

Глава УГКЦ зазначив, що "тепер є всі передумови для діалогу і співпраці, подібно як це відбувалося в часи митрополитів Петра Могили та Йосифа Велямина Рутського в 20 роках XVII відень".

За його словами, це стане можливим, якщо предстоятелі церков будуть на висоті свого покликання і усвідомлення своєї місії".

"Важливо, щоб за процесами, які відбуваються в житті православних церков України стояла не просто зміна вивіски, а зміна якості", - сказав Святослав, додавши, що "тепер обидві церкви, Українська греко-католицька і православна церква України - повинні йти разом, шукати і реалізовувати те, що об'єднує".

Святослав заявив, що "тепер не тільки УГКЦ має можливість говорити з світовим співтовариством щодо ситуації в Україні, про війну та її наслідки, але і УПЦ". За його словами, раніше "право говорити від імені православних України на світовому рівні узурпувала Москва".

"Саме вони поширювали неправдиву інформацію про нібито війну в Україні між православними з одного боку і розкольниками і уніатами з іншого. Тобто, що в Україні йде не війна між Росією і Україною, а внутрішній міжрелігійний спір", - пояснив Святослав, зазначивши, що УГКЦ і УПЦ тепер будуть в унісон говорити правду про Україну та її війну за свободу, цілісність і незалежність.

Нагадаємо, 15 грудня Об'єднавчий Собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви.

Собор Московського патріархату у Вінниці перейшов до нової церкви Московський патріархат зібрався на позачерговий синод через Собор
Новини України УГКЦОб'єднавчий собор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся