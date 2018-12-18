Глава УГКЦ Святослав прокоментував результат Собору

Фото: глава УГКЦ Святослав (ugcc.ua)

Предстоятель УКГЦ Святослав назвав Об'єднавчий Собор історичною подією в історії України

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав назвав Об'єднавчий Собор важливим, історичним моментом в історії України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент інформації УГКЦ.

Глава УГКЦ зазначив, що "тепер є всі передумови для діалогу і співпраці, подібно як це відбувалося в часи митрополитів Петра Могили та Йосифа Велямина Рутського в 20 роках XVII відень".

За його словами, це стане можливим, якщо предстоятелі церков будуть на висоті свого покликання і усвідомлення своєї місії".

"Важливо, щоб за процесами, які відбуваються в житті православних церков України стояла не просто зміна вивіски, а зміна якості", - сказав Святослав, додавши, що "тепер обидві церкви, Українська греко-католицька і православна церква України - повинні йти разом, шукати і реалізовувати те, що об'єднує".

Святослав заявив, що "тепер не тільки УГКЦ має можливість говорити з світовим співтовариством щодо ситуації в Україні, про війну та її наслідки, але і УПЦ". За його словами, раніше "право говорити від імені православних України на світовому рівні узурпувала Москва".

"Саме вони поширювали неправдиву інформацію про нібито війну в Україні між православними з одного боку і розкольниками і уніатами з іншого. Тобто, що в Україні йде не війна між Росією і Україною, а внутрішній міжрелігійний спір", - пояснив Святослав, зазначивши, що УГКЦ і УПЦ тепер будуть в унісон говорити правду про Україну та її війну за свободу, цілісність і незалежність.

Нагадаємо, 15 грудня Об'єднавчий Собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви.