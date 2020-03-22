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Глава УГКЦ призвал власть воздержаться от преследования оппонентов

Новости » Политика     22.03.2020 - 17:41
Глава УГКЦ призвал власть воздержаться от преследования оппонентов
Фото: Блаженнейший Святослав (из открытых источников)

Блаженнейший Святослав призывает власть объявить политический карантин в Украине

Власти следует избегать преследования против политических оппонентов, прикрываясь карантином в Украине и не принимать решения, которые могут вызвать общественный протест. Об этом заявил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова, передает РБК-Украина.

"Обращаюсь к нашей власти различных уровней. У вас сегодня тяжелое время. Вы должны порой принимать чрезвычайно сложные непопулярные решения, создаются кризисные штабы, чтобы быстро реагировать на новые вызовы. Знайте, что ваша Церковь вместе с вами. Но в то же время призываю вас - объявите политический карантин в Украине. Не принимайте в момент такой боли, страдания людей тех решений, которые требуют всенародного обсуждения, общей общественной дискуссии. Не принимайте таких решений, которые могут создавать общественное напряжение. А еще больше не поддавайтесь искушению при помощи карантинных мер осуществлять преследования или репрессии в отношении ваших политических оппонентов", - заявил Блаженнейший Святослав.

Настоятель украинских греко-католиков призвал всех к единству и взаимопомощи в эти сложные для всего мира времена.

"Давайте перед лицом смертельной опасности оставим все то, что нас разъединяет. И объединимся в служении нашим людям", - добавил глава УГКЦ.

Как писало РБК-Украина, по мнению The New York Times уголовные производства против пятого президента Украины, лидера оппозиции Петра Порошенко - имеют признаки политически мотивированного мести Владимира Зеленского, который таким образом подражает Виктора Януковича.

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