Глава Twitter признал опасность прецедента блокировки Трампа в соцсети

Глава социальной сети Twitter Джек Дорси признал, что блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа создала опасный прецедент. Однако он считает такое решение правильным.

Об этом Джек Дорси сообщил в своем Twitter.

"Это создает прецедент, который я считаю опасным: власть, которая есть у отдельного человека или корпорации над частью глобального общественного обсуждения", - написал он.

Дорси также добавил, что блокировка демонстрирует "неспособность в конечном счете способствовать здоровому общению".

"Мы столкнулись с чрезвычайными и невыносимыми обстоятельствами, которые вынудили нас сосредоточить все наши действия на общественной безопасности", - сказал глава соцсети.

Напомним, после беспорядков в США и штурма Капитолия Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа за то, что тот заявлял о "краже" победы на выборах президента. В социальной сети заявили, что призывы Трампа могут обострить ситуацию в стране и привести к всплеску насилия.

Кроме того, Facebook бессрочно заблокировал его аккаунты после беспорядков в США.